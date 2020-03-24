Рио Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать Известный в прошлом защитник считает, что таким образом можно обезопасить здоровье людей.

Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии Рио Фердинанд высказал точку зрения, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон АПЛ нужно аннулировать даже несмотря на то, что лидирующему «Ливерпулю» осталось буквально всего два шага до чемпионства.

«Я считаю, что этот сезон нужно аннулировать. Знаю, многие фанаты «Ливерпуля» скажут, что я так говорю, потому что поддерживаю «МЮ». Дело не в этом, просто я не вижу, как можно завершить сезон, чтобы не подвергать здоровье риску. Все просто. Все будет проходить за закрытыми дверьми, но все же еще будут футболисты. Разве они не люди? Коронавирус может поразить и их. Игроки могут сами не выздороветь или же заразиться от кого-то еще. Это распространится на других футболистов, так что продолжение сезона не выглядит правильным решением», — написал футболист в Instagram.

Фердинанд отметил, что когда ситуация доходит до такого предела, нужно начать сезон с чистого листа. Он добавил, что не видит возможности возобновить чемпионат АПЛ в ближайшем будущем.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.