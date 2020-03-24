Рио Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
24 марта 2020 01:31ФутболТрофименко Кирилл

Рио Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать

Известный в прошлом защитник считает, что таким образом можно обезопасить здоровье людей.

Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии Рио Фердинанд высказал точку зрения, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон АПЛ нужно аннулировать даже несмотря на то, что лидирующему «Ливерпулю» осталось буквально всего два шага до чемпионства.

«Я считаю, что этот сезон нужно аннулировать. Знаю, многие фанаты «Ливерпуля» скажут, что я так говорю, потому что поддерживаю «МЮ». Дело не в этом, просто я не вижу, как можно завершить сезон, чтобы не подвергать здоровье риску. Все просто. Все будет проходить за закрытыми дверьми, но все же еще будут футболисты. Разве они не люди? Коронавирус может поразить и их. Игроки могут сами не выздороветь или же заразиться от кого-то еще. Это распространится на других футболистов, так что продолжение сезона не выглядит правильным решением», — написал футболист в Instagram.

Фердинанд отметил, что когда ситуация доходит до такого предела, нужно начать сезон с чистого листа. Он добавил, что не видит возможности возобновить чемпионат АПЛ в ближайшем будущем.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
ATP и WTA опубликовали «замороженные» рейтинги Хачанов понабивал рулон туалетной бумаги, бросив вызов Медведеву, Дзюбе, Черышеву и Смолову (видео) Теннисный сезон приостановлен до лета, ATP и WTA отменили восемь турниров
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
01:56 Бокс Генри Сехудо: Преклоните колени
01:31 Футбол Рио Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать
01:12 Регби Итальянский регбист 13 часов работал водителем скорой помощи
00:55 Футбол Артем Милевский: Кто начнет чихать, несем градусник — не до шуток
00:25 Футбол «Сочи» планирует предложить Кокорину полноценный контракт
00:10 Футбол Источник: «Локомотив» может возглавить нынешний тренер «Олимпиакоса»
23:45 Футбол «Интер» подозревают в договорняке
23:33 Футбол «Бавария» предложит Коману новый контракт
23:24 Футбол Чемпионат Нидерландов приостановлен до первого июня
22:38 Футбол Фатих Терим заразился коронавирусом
22:15 Хоккей Регулярный чемпионат НХЛ может пройти без зрителей
22:03 Олимпиада Член МОК: Решение о переносе ОИ-2020 уже принято
21:49 Футбол Американский миллиардер может приобрести «Дерби Каунти»
21:30 Хоккей НХЛ не планирует сокращать число матчей «регулярки»
21:10 Олимпиада ВОЗ: ОИ-2020 не состоятся, если будет хоть какой-то риск
21:03 Футбол Финалы еврокубков официально перенесены
20:44 Олимпиада Министр спорта Австрии призвал перенести Олимпиаду в Токио
20:27 Формула-1 Оксана Косаченко: Ситуация в «Формуле-1»? - Все дело в финансах
20:07 Олимпиада Премьер Канады потребовал перенести Олимпиаду в Токио
19:44 Футбол «Ливерпуль» летом может выставить Адриана на трансфер
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Новым заместителем председателя правительства Приморья стал бывший вице-губернатор
На карантине по COVID-19 находятся 673 прибывших из-за рубежа волгоградца
Коронавирус Daily-7. Что происходит в Омске
Минздрав Ставрополья избавился от инфекциониста с коронавирусом
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика