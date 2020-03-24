Паоло Мальдини: Поправлюсь через неделю - Советский спорт
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24 марта 2020 07:46Футбол

Паоло Мальдини: Поправлюсь через неделю

Технический директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини рассказал, сообщил, что вместе с сыном должны излечиться от коронавируса в течение недели.

- Этим видео я хотел бы поблагодарить всех тех, кто выразил через социальные сети и сообщения свою любовь и заботу моем здоровье и здоровье моего сына. У нас все хорошо, мы должны избавиться от этого вируса в течение недели. Спасибо за вашу любовь, которой всегда не хватает.

Я также хочу поблагодарить всех врачей, медсестер, работников здравоохранения, гражданских охранников и сотрудников правоохранительных органов, которые сталкиваются с этой чрезвычайной ситуацией с максимальным профессионализмом и огромным мужеством, - цитирует Мальдини Football Italia.

Напомним, что 51-летний Паоло Мальдини контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом, а позже обнаружил у себя симптомы заболевания. Инфекция былат также обнаружена и у 18-летнего Даниэля Мальдини, который 2 февраля дебютировал в серии А, сыграв одну минуту в домашнем матче «Милана» против «Вероны» (1:1).

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Публикация от Paolo Maldini (@paolomaldini)

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