Паоло Мальдини: Поправлюсь через неделю

- Этим видео я хотел бы поблагодарить всех тех, кто выразил через социальные сети и сообщения свою любовь и заботу моем здоровье и здоровье моего сына. У нас все хорошо, мы должны избавиться от этого вируса в течение недели. Спасибо за вашу любовь, которой всегда не хватает.
Я также хочу поблагодарить всех врачей, медсестер, работников здравоохранения, гражданских охранников и сотрудников правоохранительных органов, которые сталкиваются с этой чрезвычайной ситуацией с максимальным профессионализмом и огромным мужеством, - цитирует Мальдини Football Italia.
Напомним, что 51-летний Паоло Мальдини контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом, а позже обнаружил у себя симптомы заболевания. Инфекция былат также обнаружена и у 18-летнего Даниэля Мальдини, который 2 февраля дебютировал в серии А, сыграв одну минуту в домашнем матче «Милана» против «Вероны» (1:1).
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