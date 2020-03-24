Алексей Сорокин: Решение УЕФА о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы абсолютно взвешенное Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены 13 марта.

Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин считает, что УЕФА принял правильное решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

- Откровенно говоря, больше вариантов в нынешних условиях нет. Готовиться к серьезным матчам, серьезным турнирам технически сложно, когда закрыты страны и нет доступа в отдельные столицы. Вирус внес изменения во все, и футбол здесь не исключение, так что решение абсолютно взвешенное, - цитирует Сорокина ТАСС.

Напомним, что в понедельник из-за пандемии коронавируса УЕФА перенес финалы двух турниров на неопределенный срок.