Коутиньо летом может перебраться в «Челси» Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», в летнее трансферное окно может перейти в «Челси».

Как сообщает Mirror, «Барселона» предложила «Челси» подписать контракт с бразильским атакующим полузащитником.

Отмечается, что на Коутиньо также претендуют «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее Sport.es сообщил, что мюнхенский клуб отказался от выкупа бразильца, считая требуемую каталонцами сумму в 90 миллионов евро завышенной.

Напомним, что в составе мюнхенского клуба 27-летний Коутиньо провел 32 матча, забил девять голов и отдал восемь голевых передач. Свою европейскую карьеру Филиппе начинал как раз в «Интере», с 2010 по 2013 годы сыграв за сине-черных 47 матчей с 5 голами и 4 результативными передачами.