Кавани может перейти в «Бока Хуниорс» В составе аргентинского гранда он тогда составит компанию другим знаменитым соотечественникам — Карлосу Тевесу и Мауро Сарате.

«Бока Хуниорс» включился в борьбу за 33-летнего нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Контракт форварда с французским клубом истекает летом и пока не продлен. Поэтому Кавани может достаться аргентинцам бесплатно, на правах свободного агента, сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что в последний момент сорвался трансфер Кавани в испанские «Атлетико» и «Барселону».