Кавани может перейти в «Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» включился в борьбу за 33-летнего нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Контракт форварда с французским клубом истекает летом и пока не продлен. Поэтому Кавани может достаться аргентинцам бесплатно, на правах свободного агента, сообщает Sport24.
Ранее сообщалось, что в последний момент сорвался трансфер Кавани в испанские «Атлетико» и «Барселону».
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