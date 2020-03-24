Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире Доход аргентинского специалиста оценивается в 40,5 млн евро в год.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом данной профессии.

Издание France Football провело исследование доходов тренеров. В нем учитывались зарплаты, бонусы и доходы от имиджевых прав. В итоге Симеоне занял первое место с годовым доходом 40,5 млн евро.

Второе и третье места заняли главный тренер «Интера» Антонио Конте (30 млн евро) и Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» (27,5 млн евро).