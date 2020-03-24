Гетце заинтересовал ряд клубов Италии Атакующий полузащитник «Боруссии» может перейти в одну из команд Серии А уже в летнее трансферное окно.

Хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гетце вызвал интерес «Наполи», «Интера» и «Милана».

Как сообщает Bild, 27-летний игрок может перебраться в Италию уже этим летом. Контракт полузащитника заканчивается как раз в июле этого года.

В текущем сезоне Гетце сыграл 19 матчей во всех турнирах, из которых в старте вышел шесть раз. Чемпион мира 2014-го года забил три гола и отдал одну результативную передачу.