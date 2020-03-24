СМИ: Тер Штеген может заменить Нойера в «Баварии» Об этом сообщает Diario Sport.

Голкипер «Барселоны» Марк-Андер тер Штеген привлек внимание руководства «Баварии».

Согласно источнику, мюнхенский гранд ищет замену Мануэлю Нойеру. Последний, как пишет источник, не ладит с руководством и может покинуть команду этим летом.

Ранее сообщалось, что 27-летний тер Штеген ведет переговоры о продлении контракта с каталонским клубом, но не может договориться, поскольку сине-гранатовые не хотят выполнять его финансовые требования.

Добавим, что немецкий вратарь выступает на «Камп Ноу» с 2014 года, а его трансфернный ценник составляет 90 млн евро.