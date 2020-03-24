«Рома» интересуется полузащитником «Шахтера» Антонио Полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио может продолжить карьеру в серии А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах 19-летнего бразильца заинтересована «Рома» и лично главный тренер команды Паулу Фонсека, знакомый с игроком по совместной работе в украинском клубе.

Отмечается, что руководство римской команды пыталось приобрести Антонио еще прошлым летом, но тогда стороны не смогли прийти к соглашению.

Маркос Антонио перешел в «Шахтер» 19 февраля 2019 года за 3,5 миллиона евро из «Эшторила». В текущем сезоне на его счету 20 матчей, два забитых мячей и один ассист.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.