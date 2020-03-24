«МЮ» планирует приобрести форварда «Лилля» Виктор Осимен может перейти в стан манкунианцев уже в ближайшее летнее трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в приобретении нападающего французского «Лилля» Виктора Осимена.

«МЮ» считает 21-летнего нигерийца одной из приоритетных целей, сообщает Daily Star. Сделка может быть совершена уже этим летом.

В текущем сезоне Осимен провел 38 матчей за «Лилль». Он забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его стоимость оценивается в 30 млн евро.