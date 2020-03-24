Холанд стал приоритетной целью «Реала» «Королевский клуб» рассчитывает подписать форварда в ближайшее летнее трансферное окно.

Мадридский «Реал» рассматривает нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда как приоритетную цель летней трансферной кампании.

Как сообщает Marca, «королевский клуб» находится в поиске забивного нападающего. «Реал» все еще стремится подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, но сделка маловероятна в ближайшее время.

Холанд перешел в «Боруссию» зимой 2020-го года за 20 млн евро. Норвежец провел 11 матчей, забив 12 голов и отдав две результативные передачи. Его стоимость на данный момент оценивается в 80 млн евро.