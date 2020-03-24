Известный болельщик «Динамо» Лев Лещенко госпитализирован У знаменитого певца подозревают коронавирус.

Лев Лещенко, певец и известный болельщик «Динамо» госпитализирован вместе с супругой в медицинский центр в Коммунарке.

У артиста подозревают коронавирус, сообщает телеграм-канал Baza. Врачи оценивают состояние певца как стабильное.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.