Гарри Кейн: Надеюсь вернуться в команду через две-три недели Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о своем восстановлении после травмы.

– Я надеюсь вернуться в команду через две-три недели. Я уже на хорошей стадии, делаю почти все и речь идет о наборе физической формы, – цитирует Кейна Evening Standard

Напомним, что 26-летний англичанин получил травму колена 1 января в матче 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1). В нынешнем сезоне на счету нападающего 17 голов и два ассиста в 25 поединках.

«Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 41 очко после 29 туров.