Гарри Кейн: Надеюсь вернуться в команду через две-три недели

– Я надеюсь вернуться в команду через две-три недели. Я уже на хорошей стадии, делаю почти все и речь идет о наборе физической формы, – цитирует Кейна Evening Standard
Напомним, что 26-летний англичанин получил травму колена 1 января в матче 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1). В нынешнем сезоне на счету нападающего 17 голов и два ассиста в 25 поединках.
«Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 41 очко после 29 туров.
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