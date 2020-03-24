Георгий Черданцев: Комментаторам достается больше, чем спортсменам Об этом он заявил в интервью RT.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о проблемах своей профессии.

«После выпуска книги у меня состоялись встречи с читателями в разных городах страны. Никакого фейс-контроля не было, мог прийти кто-угодно, в том числе и хейтеры. Но ни разу не было ни одного даже намека на инцидент. Поэтому, на самом деле, конструктивных претензий нет. Это просто выплески эмоций, которые предполагает наша профессия.

Я научился относиться к этому как к части жизни. Скажу лишь то, что нам, комментаторам, достается больше, чем кому бы то ни было. Даже самих спортсменов обсуждают и ненавидят меньше, чем нас», – сказал Черданцев.