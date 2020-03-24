«Бернли» отпустит вратаря в «Челси» Клуб готов расстаться со своим основным голкипером Ником Поупом, если будет предложена достойная цена.

«Бернли» может отпустить своего вратаря Ника Поупа в «Челси», сделав ставку на Джо Харта.

Как сообщает Team Talk, Поуп должен будет составить конкуренцию другому вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге, который нестабильно выступает в сезоне-2019/20.

Поуп провел за «Бернли» 29 матчей в этом сезоне, сыграв в 11-ти из них на ноль, и пропустил 40 мячей. Также, на его счету два матча за сборную Англии. Его стоимость оценивается в 12 млн евро.