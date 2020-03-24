Трент Александер-Арнолд: У меня никогда не было причин покидать «Ливерпуль» Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд рассказал, что готов завершить карьеру в составе «мерсисайдцев».

– Я всегда любил и поддерживал «Ливерпуль». Так что боюсь, у меня никогда не было причин думать об уходе. Даже сейчас нет такого, чтобы я сидел в своей комнате и мечтал о том, чтобы поиграть где-то еще, – цитирует англичанина Goal.com.

Напомним, что 21-летний защитник является воспитанником «Ливерпуля». В составе взрослой команды он дебютировал в сезоне 2016/2017 в матче Кубка английского лиги против «Тоттенхэма» (2:1). С тех пор он принял участие в 125 поединках, забив шесть голов и отдав 34 ассиста.

Контракт Александер-Арнолда с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2024 года.