Чемпионат Германии не будет возобновлен раньше 30 апреля

Отмечается, что в связи с решением УЕФА закончить сезон к 30 июня, руководители бундеслиги работают над составлением календаря, который позволил бы четко и упорядоченно возобновить и завершить соревнования.
Ранее сообщалось, что чемпионат Германии был приостановлен до 2 апреля. На момент паузы, команды отыграли 25 туров. Лидером турнира является «Бавария», набравшая 55 очков. Второе место занимает дортмундская «Боруссия» (51). Тройку лучших замыкает «Лейпциг» (50).
Сергей Кисляк: Президент рассказал, как бороться с вирусом, и Белоруссия успокоилась Чемпионат Белоруссии продолжается. Полузащитник брестского «Динамо», выступавший за «Рубин» и «Краснодар», объяснил, как это возможно. 24.03.2020 15:00 Футбол Джума Иван Исламбек Куат: Сейчас не время думать о финансах. Всех денег не заработаешь 27-летний полузащитник «Оренбурга», один из лидеров сборной Казахстана рассказал о жизни в условиях самоизоляции.
24.03.2020 14:00 Футбол Григорьевская Юлия Оттепель, война и восстание. Как отменяли чемпионаты мира в разные годы На прошлой неделе ИИХФ из-за пандемии решила не проводить 84-й чемпионат мира, который должна была принять Швейцария в мае. 24.03.2020 12:00 Хоккей Славин Виталий Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Андрей Червиченко: А если бы рубль укрепился, легионеры понесли бы в клубы сдачу? Экс-президент «Спартака» – о коронавирусе, падающем рубле и всемирном кризисе. 24.03.2020 08:00 Футбол Волохов Юрий Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья «Оттава» не может жить без Зуба, «Коламбус» без Гаврикова, а Селянне критикует правительство Еще одна ночь без хоккея. «Советский спорт» зевает, прихлебывает кофе и листает ленту новостей. 24.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей