Чемпионат Германии не будет возобновлен раньше 30 апреля Пресс-служба Немецкой футбольной лиги (DFL) сообщила о том, что возобновления сезона первого и второго чемпионатов страны было рекомендовано отложить до 30 апреля.

Отмечается, что в связи с решением УЕФА закончить сезон к 30 июня, руководители бундеслиги работают над составлением календаря, который позволил бы четко и упорядоченно возобновить и завершить соревнования.

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии был приостановлен до 2 апреля. На момент паузы, команды отыграли 25 туров. Лидером турнира является «Бавария», набравшая 55 очков. Второе место занимает дортмундская «Боруссия» (51). Тройку лучших замыкает «Лейпциг» (50).