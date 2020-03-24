Федор Смолов: В Москву не отпустили, по 12 часов играю в Counter-Strike - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
24 марта 2020 20:33ФутболШарафудинов Виктор

Федор Смолов: В Москву не отпустили, по 12 часов играю в Counter-Strike

Нападающий «Сельты» рассказал о том, как проводит карантин в Испании.

В эфире своего инстаграма Федор Смолов рассказал о том, как проводит дни в карантине, который ввели в Испании из-за пандемии коронавируса:

«Сижу дома, тренируюсь выполняю назначенную программу. В Counter-Strike играю часов по 12, время убиваю. Как не скучать? Карантин продлили до 15 апреля, в Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами. А, еще с собакой гулять. Кто-то гуляет с собаками, кто-то с девушками. Там разрешение специальное нужно. Так, обстановка нормальная 22 градуса, океан, солнце».

30 января «Сельта» арендовала Смолова до конца сезона с правом выкупа. 30-летний нападающий сыграл в чемпионате Испании 6 матчей и забил один гол в выездном матче против «Реала» (2:2, 16 февраля).

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