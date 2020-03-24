Сеск Фабрегас: В 2009 году Алонсо хотел покинуть «Ливерпуль» и перейти в «Арсенал» Полузащитник «Монако» Секс Фабрегас, ранее выступавший за «Арсенал», рассказал о том, что его партнер по сборной Испании Хаби Алонсо был близок к переходу в лондонский клуб в 2009 году.

– Все лето я разговаривал с Хаби по телефону. Он очень хотел покинуть «Ливерпуль» и перейти в «Арсенал». Я говорил с руководством клуба и считал, что Алонсо идеально впишется в игру нашей команды. Трансфер был очень близок, но в один момент прогресс переговоров приостановился, – цитирует Фабрегаса Arseblog.

Отметим, в 2009 году Алонсо вместе «Арсенала» перешел в «Реал» за 34,5 миллиона евро. В общей сложности он провел за мадридский клуб 236 матчей, забил шесть голов и отдал 32 ассиста. Вместе с командой он стал чемпионом Испании, а также обладателем Лиги чемпионов.

В 2014-м испанец перебрался в «Баварию» и спустя три года завершил свою карьеру.