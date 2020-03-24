«Ювентус» вернет болельщикам деньги за билеты на матч против «Интера» Матч двух грандов серии А прошел 8 марта при пустых трибунах.

Туринский «Ювентус» принял решение вернуть болельщикам деньги, потраченные на билеты на матч «Ювентус» – «Интер». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте клуба:

«Учитывая абсолютную особенность национального контекста, ФК «Ювентус» принял решение: в исключительном случае из-за недавно утвержденного законодательства, а также действующих в настоящее время договорных условий – возместить стоимость единственного билета, купленного и оплаченного по официальным каналам продаж».

Напомним, что 8 марта «Ювентус» и миланский «Интер» сыграли при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса. Туринский клуб победил со счетом 2:0.

Ранее руководство «Ювентуса» не собиралось возвращать болельщикам деньги за билеты. Итальянские СМИ сообщали, что «Старая синьора» заработала около 1 миллиона евро.

Чемпионат Италии был приостановлен после 26 туров. После 8 марта туринский клуб матчей не проводил.