«Арсенал» пожертвует 100 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом

– «Арсенал» существует для того, чтобы наши болельщики гордились и чувствовали поддержку в Лондоне, по всей Великобритании и по всему миру, – сказал управляющий директор лондонцев Винай Венкатешам.

13 марта стало известно, что у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты был обнаружен коронавирус. Тренировочный центр «канониров» был отправлен на карантин, который сегодня был продлен на неопределенный срок.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

