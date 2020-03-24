Еще один итальянский футболист заразился коронавирусом COVID-19 нашли у нападающего «Виченцы» Саранити, который принадлежит «Лечче».

Официальный сайт клуба итальянской серии С «Виченцы» сообщали, что 31-летнему нападающему Андреа Саранити диагностировали заражение коронавирусом.

Футболист чувствует себя хорошо и не жалуется на симптомы болезни. Саранити находился в изоляции, также как и другие футболисты, тренеры и сотрудники клуба.

Андреа стал уже 16-м профессиональным футболистом, выступающим в Италии, у которого нашли COVID-19.

Вот полный список заразившихся игроков:

Маноло Габбьядини, Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонино Ла Гумина, Мортен Торсбю, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски (все – «Сампдория»), Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все – «Ювентус»), Херман Пеццела, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все – «Фиорентина»), Маттиа Дзаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»), Даниэль Мальдини («Милан»).

Саранити выступает за «Виченцу» на правах аренды. Права на него принадлежат клубу серии А «Лечче». В нынешнем сезоне Андреа забил 3 гола в 22 матчах серии C.