Геннадий Орлов: В Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Кокорина Известный комментатор сообщил, что переговоры уже начались.

Геннадий Орлов в своем видеоблоге в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о том, форвардом «Зенита» Александром Кокориным, который на правах аренды играет за «Сочи», заинтересовался один испанский клуб:

«Читал, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт. Он же лучший игрок. Это только первый запрос на Александра, а я убежден, что будут запросы от многих клубов. В том числе могут быть запросы из-за рубежа. Знаю, что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Там уже начались какие-то переговоры, движения. Ситуация очень сложная. Кокорин сейчас принадлежит «Зениту», но это только до июля, а дальше он станет свободным агентом. «Сочи» уже проявляет активность, другие тоже суетятся. Что предложит «Зенит»? Посмотрим».

До того как чемпионат России был приостановлен, 29-летний Кокорин успел сыграть за «Сочи» 4 матча, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.