Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом - Советский спорт
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24 марта 2020 23:17ФутболШарафудинов Виктор

Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Главный тренер «Манчестер Сити» решил помочь больницам Барселоны.

Барселонская газета Sport сообщает, что Хосеп Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Деньги будут направлены Объединению врачей Барселоны на закупку материалов и санитарного оборудования.

Гвардиола выступал за «Барселону» с 1990 по 2001 годы на позиции центрального полузащитника, а затем тренировал главную команду каталонского клуба с 2008-го по 2012-й.

По данным испанского министерства здравоохранения на территории страны по состоянию на утро 24 марта зарегистрировано 39 673 случая заражения COVID-19. От последствий инфекции скончались 2 696 человек.

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