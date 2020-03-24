Барселонская газета Sport сообщает, что Хосеп Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.
Деньги будут направлены Объединению врачей Барселоны на закупку материалов и санитарного оборудования.
Гвардиола выступал за «Барселону» с 1990 по 2001 годы на позиции центрального полузащитника, а затем тренировал главную команду каталонского клуба с 2008-го по 2012-й.
По данным испанского министерства здравоохранения на территории страны по состоянию на утро 24 марта зарегистрировано 39 673 случая заражения COVID-19. От последствий инфекции скончались 2 696 человек.
Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.
13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Одиночество в «Сельте». Смолов переживает карантин без друзей и семьи Российский нападающий оказался в незавидной ситуации – в результате жестких условий карантина он оказался наедине с самим собой и интернетом. 23.03.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай