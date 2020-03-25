Месси пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
25 марта 2020 00:31ФутболШарафудинов Виктор

Месси пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Деньги получат Клиническая больница Барселоны и несколько аргентинских клиник.

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси включился в активную борьбу с пандемией коронавируса, пожертвовав в сумме 1 миллион евро.

Об этом сообщает барселонская газета Sport.

Финансовую помощь получит Клиническая больница Барселоны, а также несколько больниц в родной стране Лионеля Аргентине. Деньги будут направлены на покупку медицинского оборудования.

Напомним, что бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, который в данный момент работает в «Манчестер Сити», направил 1 миллион евро Объединению врачей Барселоны.

Последний шанс Шипачева? Чемпионат мира в Швейцарии должен был стать предолимпийскими смотринами для капитана московского «Динамо» Вадима Шипачева, вернувшегося в сборную. 23.03.2020 19:15 Хоккей Домрачев Владислав
Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав
20 лет назад Шевченко остановил чемпионский ход «Ювентуса» Никто не верил, что «Лацио» сможет отыграть у туринцев 9-очковое отставание. А затем случилось чудо, к которому оказались причастны 23-летний нападающий сборной Украины и экс-капитан «Спартака» Дмитрий Аленичев. 24.03.2020 21:30 Футбол Зибрак Артем
Крутой хоккейный челлендж с туалетной бумагой: КХЛ присоединится? Как проводят время карантина хоккеисты 20.03.2020 08:00 Хоккей Кузютина Елена
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Новости
00:58 Футбол Паоло Мальдини – о коронавирусе: Боли ощущаются особенно сильно, мы деремся с незнакомым врагом
00:31 Футбол Месси пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом
00:15 Бокс Турецкий боксер и тренер сборной заразились коронавирусом
00:10 Олимпиада Станислав Поздняков: Мы с пониманием относимся к решению о переносе сроков проведения Олимпиады
23:53 Олимпиада Евгений Трефилов: Рассчитываю, что в 2021 году мы сможем выступать на Олимпиаде под своим флагом
23:46 ММА Емельяненко бросил вызов Шлеменко
23:17 Футбол Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом
23:04 Хоккей «Шахтер» выиграл седьмой матч серии против «Немана» и вышел в финал чемпионата Белоруссии
22:43 Футбол Вратарь «Аталанты» Спортьелло заразился коронавирусом
22:35 Футбол Геннадий Орлов: В Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Кокорина
22:12 Хоккей Агент Мозякина: Если «Металлург» не изменит своих представлений, Сергея в команде не будет
22:03 ММА Макгрегор призвал к ужесточению мер по борьбе с коронавирусом
21:48 Футбол Еще один итальянский футболист заразился коронавирусом
21:46 Футбол «Арсенал» пожертвует 100 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом
21:32 Футбол «Ювентус» вернет болельщикам деньги за билеты на матч против «Интера»
21:30 Футбол «Атлетико» хочет вернуть Жоту
21:24 Хоккей НХЛ на четверть сократит зарплаты сотрудников
21:16 Футбол Кантона может стать послом «Манчестер Юнайтед»
21:10 Футбол Кокорин предложил 100 тысяч рублей за футболку Джикии
21:02 Футбол Сеск Фабрегас: В 2009 году Алонсо хотел покинуть «Ливерпуль» и перейти в «Арсенал»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Удмуртии закроют кинотеатры и развлекательные центры
Ольга Кузнечевских рассказала тюменцам о борьбе с коронавирусом в регионе
Ещё два жителя Приморья заразились коронавирусом
Воздушный крестный ход против коронавируса совершили над Белгородской областью
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика