Месси пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси включился в активную борьбу с пандемией коронавируса, пожертвовав в сумме 1 миллион евро.
Об этом сообщает барселонская газета Sport.
Финансовую помощь получит Клиническая больница Барселоны, а также несколько больниц в родной стране Лионеля Аргентине. Деньги будут направлены на покупку медицинского оборудования.
Напомним, что бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, который в данный момент работает в «Манчестер Сити», направил 1 миллион евро Объединению врачей Барселоны.
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