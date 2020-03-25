Месси пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом Деньги получат Клиническая больница Барселоны и несколько аргентинских клиник.

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси включился в активную борьбу с пандемией коронавируса, пожертвовав в сумме 1 миллион евро.

Об этом сообщает барселонская газета Sport.

Финансовую помощь получит Клиническая больница Барселоны, а также несколько больниц в родной стране Лионеля Аргентине. Деньги будут направлены на покупку медицинского оборудования.

Напомним, что бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, который в данный момент работает в «Манчестер Сити», направил 1 миллион евро Объединению врачей Барселоны.