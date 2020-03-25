Федор Смолов: Рамос сказал, что нужно было приезжать раньше Нападающий «Сельты» рассказал, о чем говорил с капитаном «Реала».

В трансляции в инстаграме российский нападающий «Сельты» Федор Смолов, находящийся в Виго на карантине, рассказал о том, как поговорил с Серхио Рамос во время игры против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Он мне сказал привет, – сказал Смолов. – Типа Welcome to La Liga (добро пожаловать в Ла Лигу). Пообщались. Спросил, как впечатления. И он сказал мне, что надо было раньше приезжать».

30 января «Сельта» арендовала Смолова до конца сезона с правом выкупа. 30-летний нападающий сыграл в чемпионате Испании 6 матчей и забил один гол в выездном матче против «Реала» (2:2, 16 февраля).