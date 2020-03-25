«Бавария» по-прежнему не может договориться с Нойером о новом контракте Нынешнее соглашение вратаря сборной Германии с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2021 года.

Руководители «Баварии» провели новую встречу с агентом Мануэля Нойера Томасом Кротом, но переговоры результатов не дали. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Нынешний контракт 33-летнего голкипера рассчитан до лета 2021 года. Пока «Бавария» не может договориться о продлении сотрудничества с Нойером. Ранее немецкая пресса писала о том, что мюнхенский клуб может попробовать переманить из «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена.

Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» в июле 2011 года за 30 млн евро. С тех пор Мануэль сыграл за мюнхенский клуб 373 матча, пропустив 266 мячей и 191 раз сохранив ворота «сухими».