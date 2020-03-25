Фабио Каннаваро: Будет сложно возобновить европейский футбол до конца сезона

Бывший защитник «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о возможности возобновления европейского футбольного сезона в мае.
«Неизвестно, что произойдет в мире менее чем через месяц. Думаю, понадобится много времени, чтобы все это закончилось в Италии и Испании. Будет сложно возобновить европейский футбол до конца сезона», — цитирует Каннаваро COPE.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 150 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.
В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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