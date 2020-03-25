Роналду может перейти в «МЮ» или «ПСЖ» Португалец может покинуть «Ювентус» уже в это трансферное окно.

Португальский нападающий Криштиану Роналду может перейти в английский «Манчестер Юнайтед» или французский «ПСЖ».

Как сообщает Diario Gol, в состав манкунианцев португалец может вернуться только в том случае, если «МЮ» квалифицируется в следующую Лигу чемпионов.

В этом сезоне на счету Роналду 32 матча во всех турнирах за «Ювентус», в которых забил 25 голов и сделал три результативные передачи.