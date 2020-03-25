Бывший спортивный директор ЦСКА рассказал, почему Чалов не перешел в «Кристал Пэлас» Футболист мог оказаться в чемпионате Англии летом 2019 года.

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему сорвался трансфер нападающего Федора Чалова в лондонский «Кристал Пэлас».

«Сумма была сопоставима с той, которая муссировалась в прессе. Но вы же понимаете, никто не платит все сразу, на больших трансферах всегда хотят большую рассрочку. А у нас впереди образовывалась дыра, новичка нужно было брать незамедлительно», — заявил Дюков в интервью «РИА Новости».

Напомним, «Кристал Пэлас» проявлял серьезную заинтересованность в Чалове летом прошлого года. По информации СМИ, лондонцы готовы были заплатить за футболиста 25 млн фунтов стерлингов.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В составе красно-синих он провел 117 матчей и забил 36 голов.

В текущем сезоне 21-летний нападающий отыграл 31 матч, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

Чалов провел два матча в составе сборной России.