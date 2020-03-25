«МЮ» планирует сохранить Погба В английском клубе уверены, что француз останется в команде.

«Манчестер Юнайтед» не намерен отпускать французского полузащитника Поля Погба, несмотря на интерес к нему других клубов.

«МЮ» планирует активировать опцию о продлении контракта Погба до 2022 года, чтобы снять все вопросы о будущем футболиста, сообщает ESPN.

Сам француз не раз выражал желание вернуться в туринский «Ювентус», где выступал ранее. Также интерес к полузащитнику проявляет мадридский «Реал».

В этом сезоне Погба провел семь матчей. Он сделал две голевые передачи, не отметившись голами. В январе француз сделал операцию на голеностопе.