Полузащитник «Уфы» Тилль выписан из больницы У игрока было подозрение на коронавирус.

Игрока «Уфы» Оливье Тилля выписали из больницы после госпитализации, связанной с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Первенство РПЛ приостановлено как минимум до 10 апреля.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.