«Тоттенхэм» может обменять Санчеса на Милитау В сделке заинтересован главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью.

Английский «Тоттенхэм» планирует совершить обмен с мадридским «Реалом». В Мадрид может отправиться защитник Давинсон Санчес, а обратном направлении – его коллега по амплуа Эдер Милитау.

Как сообщает Don Balon, в сделке заинтересован лично главный тренер «шпор» Жозе Моуринью. «Реал» готов продать Милитау из-за недовольства его игрой. Он был куплен прошлым летом у «Порту» за 50 млн евро.

Милитау провел за «Реал» 13 матчей в текущем сезоне. Он не отметился голами или результативными передачами.