Матч Лиги чемпионов «Аталанта» - «Валенсия» стал биологической бомбой - Советский спорт
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25 марта 2020 16:55ФутболВолохов Юрий

Матч Лиги чемпионов «Аталанта» - «Валенсия» стал биологической бомбой

Мэр итальянского Бергамо заявил, что матч Лиги чемпионов стал биологической бомбой.

По словам Джорджио Гори, встреча между Аталантой и Валенсией 19 февраля стала одной из главных причин распространения коронавируса в Италии.

Игру в Милане тогда посмотрели на стадионе 40 тысяч человек. Италия лидирует в мире по числу смертей от коронавируса. По последним данным, в стране скончались более 6800 человек, то есть, смертность в Италии почти 10%.

В России число выявленных случаев заболевания за сутки выросло на 163 – до 658.

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