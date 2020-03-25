Матч Лиги чемпионов «Аталанта» - «Валенсия» стал биологической бомбой

По словам Джорджио Гори, встреча между Аталантой и Валенсией 19 февраля стала одной из главных причин распространения коронавируса в Италии.
Игру в Милане тогда посмотрели на стадионе 40 тысяч человек. Италия лидирует в мире по числу смертей от коронавируса. По последним данным, в стране скончались более 6800 человек, то есть, смертность в Италии почти 10%.
В России число выявленных случаев заболевания за сутки выросло на 163 – до 658.
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