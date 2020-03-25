«Рома» обеспечит едой и медицинскими товарами своих пожилых болельщиков Помощь получат владельцы абонементов от 75 лет и старше.

Итальянский футбольный клуб «Рома» на своем официальной сайте объявил о том, что с пятницы 27 марта начинает программу помощи для своих пожилых болельщиков в условиях пандемии коронавируса.

Программа касается владельцев сезонных абонементов от 75 лет и старше. Каждый из них получит продукты и медицинские товары, включая 10 защитных масок от шанхайского клуба болельщиков «Ромы», перчатки и дезинфицирующее средство для рук.

Продуктовый набор включает в себя 2 кг пасты Молизана, 4 банки томатного соуса, бутылку оливкового масла, упаковку риса, 2 банки тунца, 2 пачки кофе и т.д.

Ранее клуб заявил о намерении приобрести 8 аппаратов ИВЛ для одной из столичных больниц, а также собирается пожертвовать медицинским учреждениям Рима 13 тысяч защитных масок.