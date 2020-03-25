Клубы Серии А предложили расширить лигу до 22 команд Предполагается, что в таком случае ни одна из команд в этом сезоне не вылетит.

Клубы итальянской Серии А предложили отменить вылет последних в таблице клубов, расширив таким образом лигу до 22 команд.

Предполагается вылет четырех команд в следующем сезоне на следующие два года для того чтобы вернуться к прежнему формату проведения чемпионата в 2022-м году, написал на своей странице в Twitter журналист Николо Скира. Также это может ожидать и другие дивизионы Италии.

Первенство Серии А приостановлено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.