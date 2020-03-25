Вадим Евсеев: Симеоне – самый дорогой водитель автобуса в мире Главный тренер «Уфы» прокомментировал новость о зарплате коллеги из мадридского «Атлетико».

Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым футбольным тренером в мире, зарабатывая в мадридском «Атлетико» 40,5 млн евро за год. Этот факт прокомментировал главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

Вот, что написал Евсеев у себя в инстаграме по поводу доходов Симеоне:

«Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже».

После 22 туров «Уфа» занимает девятое место в РПЛ, набрав 27 очков.