Максименко – о пандемии коронавируса: Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают На сегодняшний день от этой болезни скончались больше 19 тысяч человек.

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал о своей жизни на карантине, а также раскритиковал жителей России.

«Нам рекомендовано полностью сидеть дома, тренироваться дома, вообще не выходить в людные места – максимум до магазина. Чуть-чуть правила нарушал, да. Ну, потому что сложно. Получается, я проснулся в два (единственный плюс карантина в том, что можно выспаться), потом поехал пообедал с другом. Чего-то мы там потупили, и я вернулся обратно. Сюда приехали, поужинали и все в принципе – готовься ко сну уже. Посидели сериал, фильм посмотрели.

Отношение к ситуации с вирусом? Я не впадаю в общечеловеческую панику. Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают. Этого вообще не пойму, чисто русские наши люди. Чуть что – сразу в магазин все скупать, тушенку. У меня все свежее: купил, поел – все», – сказал Максименко в интервью ютуб-каналу РФС.