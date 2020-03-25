Луис Рубиалес: Вернемся к нормальной жизни – поговорим о датах, цель – спасти сезон в Испании

Президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес еще раз подтвердил, что чемпионат Испании должен быть доигран, однако отказался называть конкретные даты возобновления соревнований.
«Все турниры приостановлены, и мы не думаем о новых датах и не делаем прогнозов, – цитирует слова Рубиалеса Marca. – Когда наступит подходящий момент, этот вопрос будет рассмотрен, но мы не собираемся устанавливать даты сейчас. Когда общество вернется к нормальной жизни, вот тогда поговорим.
Нам нужно дать футболистам возможность соревноваться в лучших условиях. Мы не собираемся уточнять графики. Нам не нравится быть гадалками. Есть много жертв. Мы не можем устанавливать какие-то даты.
Наш приоритет – завершить нынешний сезон. Мы не можем просто понизить одни команды в дивизионе, а другие повысить. Это должно происходить по спортивному принципу. Сотни команд ждут, что сезон будет завершен.
Давайте будем надеяться, что мы сможем играть уже в начале мая. Я не думаю, что это возможно, но я бы хотел ошибиться. Цель – спасти этот сезон. Это наша идея. Команды должны побеждать и проигрывать на футбольном поле, а не в кабинетах».
Напомним, что в чемпионате Испании были сыграны 27 туров из 38.