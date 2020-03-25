Луис Рубиалес: Вернемся к нормальной жизни – поговорим о датах, цель – спасти сезон в Испании В чемпионате Испании осталось сыграть 11 туров.

Президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес еще раз подтвердил, что чемпионат Испании должен быть доигран, однако отказался называть конкретные даты возобновления соревнований.

«Все турниры приостановлены, и мы не думаем о новых датах и не делаем прогнозов, – цитирует слова Рубиалеса Marca. – Когда наступит подходящий момент, этот вопрос будет рассмотрен, но мы не собираемся устанавливать даты сейчас. Когда общество вернется к нормальной жизни, вот тогда поговорим.

Нам нужно дать футболистам возможность соревноваться в лучших условиях. Мы не собираемся уточнять графики. Нам не нравится быть гадалками. Есть много жертв. Мы не можем устанавливать какие-то даты.

Наш приоритет – завершить нынешний сезон. Мы не можем просто понизить одни команды в дивизионе, а другие повысить. Это должно происходить по спортивному принципу. Сотни команд ждут, что сезон будет завершен.

Давайте будем надеяться, что мы сможем играть уже в начале мая. Я не думаю, что это возможно, но я бы хотел ошибиться. Цель – спасти этот сезон. Это наша идея. Команды должны побеждать и проигрывать на футбольном поле, а не в кабинетах».

Напомним, что в чемпионате Испании были сыграны 27 туров из 38.