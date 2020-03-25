Александр Максименко: Как удается быть первым номером «Спартака»? Я просто делаю свою работу В текущем сезоне вратарь красно-белых провел 27 матчей, пропустил 30 голов и 7 раз оставлял ворота «сухими».

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о своем выступлении в составе столичного клуба.

«Как удается быть первым номером «Спартака»? Я просто делаю свою работу, получаю удовольствие и выкладываюсь на 200 процентов на тренировках и в играх. Если дают шанс, то надо им воспользоваться», – сказал 22-летний футболист пресс-службе РФС.

Добавим, что Максименко начал играть за первый состав «Спартака» летом 2018 года.