«Аякс» разорвет контракт с Хунтеларом

Чемпион Голландии «Аякс» собирается расторгнуть контракт с нападающим Класом-Яном Хунтеларом. Об этом сообщает Voetbal International.
Нынешнее соглашение амстердамского клуба и Хунтелара рассчитано до 30 июня нынешнего года. В нем предусмотрен пункт о продлении сотрудничества еще на один сезон, который должен вступить в силу 1 апреля. До этой даты «Аякс» и 36-летний форвард прекратят отношения, а далее клуб и агенты футболисты попытаются договориться о новом контракте. Если это произойдет, то зарплата Хунтелара будет уменьшена.
Хунтелар вернулся в «Аякс» в июле 2017 года спустя восемь лет после перехода в мадридский «Реал». Помимо Королевского клуба голландец выступал за границей за «Милан» и «Шальке». В нынешнем сезоне на счету форварда 9 голов и 2 результативные передачи в 18 матчах голландского чемпионата.
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