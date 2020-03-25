Футболисты и тренеры «Унион Берлин» отказались от зарплаты - Советский спорт
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25 марта 2020 20:23ФутболШарафудинов Виктор

Футболисты и тренеры «Унион Берлин» отказались от зарплаты

Пауза в соревнованиях негативно сказалась на финансовой ситуации в клубе.

Официальный сайт клуба немецкой бундеслиги «Унион Берлин» сообщил о том, футболисты, тренеры и технический персонал столичной команды отказались от зарплат.

Такое решение принято, чтобы помочь клубу сократить убытки во время паузы в чемпионате Германии из-за пандемии коронавируса. Зарплаты сократили также менеджерам и другим сотрудникам «Унион Берлин».

«Нам приходится иметь дело с исключительными обстоятельствами, – заявил президент берлинского клуба Дирк Цинглер. – В последние месяцы руководство, наши сотрудники, команда и технический персонал много работали, чтобы успешно выступать в бундеслиге. Сейчас они отказываются от больших денег, чтобы вместе пережить этот кризис.

Эта готовность очень высоко ценится всеми, кого это касается. От имени всего руководства клуба я хочу поблагодарить за эту поддержку. Мы преодолеем предстоящие вызовы, и лучше всего это получится сделать, если мы будем работать вместе, как одна семья».

Дебютант бундеслиги «Унион Берлин» после 25 туров занимает 11-е место, набрав 30 очков.

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