«Фиорентине» нужен Флоренци Защитник «Ромы» выступает за «Валенсию» на правах аренды.

Corriere dello Sport сообщает о том, что «Фиорентина» нынешним летом попытается оформить трансфер 29-летнего правого защитника сборной Италии Алессандро Флоренци.

Эту сделку флорентийский клуб пытался оформить в январе, однако «Рома» отдала Флоренци в аренду в «Валенсию». До того, как чемпионат Испании был прерван бывший капитан римлян успел сыграть в примере лишь 3 матча.

Источник утверждает, что Флоренци покинул «Рому» из-за конфликта с нынешним главным тренером Паулу Фонсекой, и когда срок аренду закончится желто-красные попытаются продать Алессандро. Его нынешний контракт со столичной командой рассчитан до 2023 года.