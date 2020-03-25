Испанская федерация готова помочь клубам кредитами, выделив 500 млн евро Коронавирус и пауза в чемпионате создали серьезные дыры в бюджетах клубов примеры и сегунды.

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес заявил о том, что RFEF готова оказать помощь клубам примеры и сегунды для преодоления последствий пандемии коронавируса и приостановки футбольных соревнований.

«Мы общались с финансовыми организациями, – цитирует Рубиалеса Marca. – Если Ла Лига хочет, мы поговорим. Мы работаем над предоставлением кредитной линии в размере 500 млн евро».

Чемпионат Испании был приостановлен после того, как были сыграны 27 туров из 38.