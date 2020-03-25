СМИ: Влашич может перейти в «Реал» по рекомендации Модрича Об этом сообщает Defensa Central.

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич порекомендовал столичному клубу приобрести своего партнера по сборной Хорватии Николу Влашича.

Согласно источнику, 34-летний хавбек надеется, что «сливочные» пригласят футболиста московского ЦСКА после его отъезда из Испании. При этом сам Модрич не хочет покидать «Сантьяго Бернабеу», хотя, ранее получил предложение от миланского «Интера».

Что касается Влашича, то 22-летний полузащитник перешел в стан армейцев из «Эвертона» за 15 млн евро, а его контракт действует до 2024 года.