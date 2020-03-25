Кирилл Панченко: Пауза в чемпионате против «Динамо» Нападающий бело-голубых отмечает, что его команда в марте набрала неплохую форму.

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко жалеет, что сезон был прерван, поскольку команда Кирилла Новикова в мартовских матчах показывала неплохой футбол.

Об этом форвард рассказал в интервью для официального сайта клуба:

«Считаю, что возникшая по форс-мажорным обстоятельствам пауза нам не на руку. Мы неплохо вошли в весеннюю часть, выиграли два матча и, хотя и уступили перед этим «Спартаку», но и против красно-белых показали неплохой футбол и могли набирать очки. Жаль, но не повезло в завершающей стадии, когда попадали в штангу и перекладину. Мы хорошо поработали на сборах, набрали форму, вышли на шестое место. Ну, что же делать – наберем физические и игровые кондиции снова.

С сегодняшнего дня мы приступаем к онлайн видео-тренировкам с Пепе. Нам как раз довезли инвентарь, разделили на две группы, моя тренируется в пять вечера. Первая в час дня уже поработала, я пообщался с некоторыми из ребят, говорят, что тренировки интересные. Так что жду с нетерпением.

Во время этой возникшей паузы, когда мы все вынуждены находиться дома, я полностью отдаю себя семье – супруге и двум моим дочкам. Плюс к этому ежедневные самостоятельные тренировки по два часа. Конечно, сильно соскучился по мячу. Верю, что скоро ситуация благополучно разрешится и все вернется на круги своя».

В весенней части чемпионата «Динамо» проиграло дома «Спартаку» (0:2), обыграло «Тамбов» (1:0) и одолело на выезде «Ахмат» (3:2). После 22 туров команда Кирилла Новикова занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Панченко в нынешнем сезоне забил 2 мяча в 14 матчах РПЛ.