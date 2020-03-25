«Тоттенхэм» выделит 145 миллионов евро на трансферы для Моуринью

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что руководство лондонского «Тоттенхэма» намерено выделить 145 миллионов евро на приобретение новых футболистов для Жозе Моуринью во время работы следующего трансферного окна.
Известен и ориентировочный список пожеланий португальского тренера. Среди потенциальных новобранцев атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер, правый защитник «Ниццы» Юсеф Аталь, левый защитник «Норвича» Джамал Льюис, центральный защитник «Реала» Эдер Милитао и опорный хавбек «Валенсии» Жоффре Кондогбья.
Напомним, что Моуринью возглавил «Тоттенхэм» 20 ноября прошлого года, став преемником уволенного аргентинца Маурисио Почеттино. После 29 туров «шпоры» занимают восьмое место, набрав 41 очко.
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