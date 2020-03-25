«Тоттенхэм» выделит 145 миллионов евро на трансферы для Моуринью После 29 туров «шпоры» занимают восьмое место в АПЛ.

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что руководство лондонского «Тоттенхэма» намерено выделить 145 миллионов евро на приобретение новых футболистов для Жозе Моуринью во время работы следующего трансферного окна.

Известен и ориентировочный список пожеланий португальского тренера. Среди потенциальных новобранцев атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер, правый защитник «Ниццы» Юсеф Аталь, левый защитник «Норвича» Джамал Льюис, центральный защитник «Реала» Эдер Милитао и опорный хавбек «Валенсии» Жоффре Кондогбья.

Напомним, что Моуринью возглавил «Тоттенхэм» 20 ноября прошлого года, став преемником уволенного аргентинца Маурисио Почеттино. После 29 туров «шпоры» занимают восьмое место, набрав 41 очко.