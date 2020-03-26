Фердинанд рассказал, почему Роббен отказался от трансфера в «МЮ» Это случилось в 2004 году.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поведал журналистам, почему голландец Арьен Роббен отказался от переезда на «Олд Траффорд».

«Все было согласовано. Он приехал на базу «Юнайтед», прогулялся там, после чего сказал, что не хочет подписывать контракт. Я был в шоке, потому что позже узнал, что ему просто не понравился запах.

Впрочем, это был классный футболист. Все знали, что он смещается с фланга в центр и пробивает, но никто не мог его остановить», – цитирует англичанина Daily Mail.

Добавим, что Роббен, отказав «МЮ», перешел в лондонский «Челси», в составе которого провел более 100 матчей.