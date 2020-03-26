В Италии надеются завершить сезон летом

Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что сделает все возможное для того, чтобы сезон возобновился летом.
«Я не буду терять надежду на возобновление чемпионата. Я делаю все возможное, чтобы это произошло. Мне очень трудно сдаться. В случае необходимости я даже обращусь к ФИФА и УЕФА за помощью организовать матчи после 30 июня», — сказал Гравина в эфире радиостанции Marte.
Напомним, в текущем сезоне в чемпионате Италии идет напряженная борьба за чемпионский титул. Во главе таблицы находится «Ювентус», набравший 63 очка. У занимающего второе место «Лацио» на одно очко меньше. Обе команды провели по 26 матчей. На третьем месте расположился «Интер», набравший 54 очка после 25 проведенных игр.
Чемпионат Италии, как и большинство других спортивных мероприятий, приостановлен из-за коронавируса.
Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру.
В Италии зафиксировано более 74 тысяч случаев заражения.
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Оттепель, война и восстание. Как отменяли чемпионаты мира в разные годы На прошлой неделе ИИХФ из-за пандемии решила не проводить 84-й чемпионат мира, который должна была принять Швейцария в мае. 24.03.2020 12:00 Хоккей Славин Виталий «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Исламбек Куат: Сейчас не время думать о финансах. Всех денег не заработаешь 27-летний полузащитник «Оренбурга», один из лидеров сборной Казахстана рассказал о жизни в условиях самоизоляции.
24.03.2020 14:00 Футбол Григорьевская Юлия