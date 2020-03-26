В Италии надеются завершить сезон летом Чемпионат прерван из-за коронавируса.

Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что сделает все возможное для того, чтобы сезон возобновился летом.

«Я не буду терять надежду на возобновление чемпионата. Я делаю все возможное, чтобы это произошло. Мне очень трудно сдаться. В случае необходимости я даже обращусь к ФИФА и УЕФА за помощью организовать матчи после 30 июня», — сказал Гравина в эфире радиостанции Marte.

Напомним, в текущем сезоне в чемпионате Италии идет напряженная борьба за чемпионский титул. Во главе таблицы находится «Ювентус», набравший 63 очка. У занимающего второе место «Лацио» на одно очко меньше. Обе команды провели по 26 матчей. На третьем месте расположился «Интер», набравший 54 очка после 25 проведенных игр.

Чемпионат Италии, как и большинство других спортивных мероприятий, приостановлен из-за коронавируса.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру.

В Италии зафиксировано более 74 тысяч случаев заражения.