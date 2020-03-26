Источник: Алаба не хочет играть в защите и намерен покинуть «Баварию» - Советский спорт
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26 марта 2020 08:36ФутболНечаев Юрий

Источник: Алаба не хочет играть в защите и намерен покинуть «Баварию»

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Австрийский защитник Давид Алаба может покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно.

По информации издания Bild, руководство мюнхенцев обещало, что футболист будет играть в полузащите, а не в обороне, но свое слово не сдержало.

Как сообщает источник, Алабу данная ситуация не устраивает, и он намерен покинуть «Баварию». Ранее СМИ сообщали, что в услугах 27-летнего игрока заинтересованы «Барселона» и «Манчестер Сити».

Напомним, австриец находится в системе мюнхенского клуба с 2008 года. За основную команду он провел 372 матча, забил 30 голов и сделал 48 результативных передач.

Вместе с «Баварией» Алаба выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, чемпионат Германии (восемь раз), Кубок Германии (пять раз) и Суперкубок страны (пять раз).

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